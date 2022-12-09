鯰魚哥日前踏入直播界，第一次播1小時就幫廠商賣出6萬元業績。（粘耿豪攝）

VIC（左起）、億萬直播主Miya、鯰魚哥、億萬直播主花媽、學院導師KK、花爸今天出席「麥威直播學院」成立記者會。（麥威直播學院提供）

鯰魚哥（林建予）今（9日）出席「麥威直播學院」成立記者會，昔日戰友王少偉特地來站台，鯰魚哥日前踏入直播界，第一次播1小時就幫廠商賣出6萬元業績，不過，他坦言陣子節目《綜藝3國智》停播又沒戲拍，加上有車貸以及房貸問題，面臨財務危機，半年前只好先和王少偉借了5萬塊，至今還不出來，笑指覺得王少偉是來討債的。

鯰魚哥過去投資股票有成，但因演藝工作減少，導致得吃老本，只好出清手上股票，來負擔每個月7、8萬的房貸車貸。談到王少偉借他5萬塊度日，鯰魚哥表示因為4月時很吃緊，王少偉鼓勵他說先把自己顧好，但開銷實在太大，所以還款進度遲緩，他感恩地說：「我之後會帶利息還給他。」王少偉沒催他還錢，僅打趣地說：「不要跑掉就好。」。

此外，45歲的王少偉與許藍方多次遭直擊約會，他今天再次強調自己是單身，「有時間才能培養感情，我的交友受到民眾影響，民眾會拍你，私底下我喜歡自在，是很簡單的事。」談到何時才能和許藍方更進一步，王少偉也認2人雖然認識1、2年，但沒有很多時間長相處，女方若上節目有不懂地方就會詢問他，還處於演藝圈前後輩的關係。

對於孫協志跟夏宇童近來被拍到十指緊扣去診所，王少偉也表示很替他開心，認為兩人這樣的舉動等於是宣告進入下一個階段。