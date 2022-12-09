新竹市長當選人高虹安9日晚間公布首波小內閣，將延攬曾於藍綠白市長任內擔任局長、現任台北市政府地政局長的張治祥，出任新竹市政府祕書長一職。高虹安表示，張治祥具超過35年公部門經驗，具有豐富且扎實的專業能力，相信對於加速新竹市政再升級，將扮演不可或缺的角色。

高虹安表示，張治祥在公務部門服務超過35年，具擔任藍綠白執政下的局處長經驗，有助於市府跨黨派的溝通協調，更曾在公務部門眾多的優秀人選中脫穎而出，獲2010年行政院模範公務員，無論學經歷都是非常優秀的公共服務表率。

張治祥2014年擔任台中市政府地政局局長職務期間，改善全市公告土地現值暨地價之均衡性、建立公辦市地重劃為原則之審查機制、成功推動烏日前竹及九德地區區段徵收。

2018年轉任台北市政府地政局局長後，張治祥更協助推動台北市地政士申請開業登記免書證及線上辧理、全國首創實價登錄資訊隔日揭露、預售建案契約全面納管、與平台業者聯手源頭管理減少非法廣告等，並完成社子島區段徵收開發案二階環評通過，連續4年蟬聯內政部地政業務考評第1名，工作能力獲肯定。

張治祥與家人現居於桃園，對於桃竹地區十分熟悉，過去曾任財政部國有財產局台灣南區辦事處課長、台灣土地銀行襄理、財政部國有財產局組長、財政部國有財產署中區分署分署長、台北市政府財政局副局長、台中市政府地政局局長、台北市政府地政局局長等職務。

高虹安表示，各界關注新市府的人事安排，張治祥是幹練且具有豐富市政實務經驗的老將，新市府團隊可立即上緊發條開始拼，後續幾波人事名單也不會有所設限，以用人唯才、市民優先為目標，要打造讓市民立刻有感、有效率的市府團隊，展現創新性與大刀闊斧的執行力。