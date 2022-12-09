瑞基（4171）因全球新冠疫情趨緩，酸檢測需求持續下降；11月合併營收2,553萬元，年減57.14％；1～11月累計營收7.3億，年衰退20.42％。

瑞基表示，雖說新冠核酸檢測需求下降，但畜產與伴侶動物市場逐步回溫，菲律賓市場與沙烏地阿拉伯皆於當地參展後，與代理商積極展開推廣計畫。次世代定序前處理相關應用方面，也於今年台灣醫療科技展，首次曝光從樣本到文庫製備，一站式自動化系統SATLite，獲廣大迴響。

展望2023年，除人病市場，瑞基將針對東南亞、中東、及拉丁美洲進行畜產市場之推廣。東南亞地區重點在禽病及非洲豬瘟；中東地區則為禽病和反芻動物的疾病；拉丁美洲市場以禽病及預防非洲豬瘟為主軸，預計搭配業務及技術服務人員進行代理商的拜訪，強化產業應用的說帖，進而為現場養殖遇到的問題提供完整解決方案。

另外，次世代定序前處理相關應用市場，將著重開發此平台應用，持續針對不同樣本，開發核酸萃取及文庫製備試劑。