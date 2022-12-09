一名網友日前在國道3號南下，靠近新店交流道處發現前方計程車後座的車窗上，鑽出一名打赤膊男子「坐在車窗上」，男子探出身體不斷比手畫腳，疑似還叫囂，網友分享影片說「耍特技」，其他人留言「剛吃完薑母鴨很熱嗎」、「比我家柴犬還失控」、「想扮超人扮不成」。

有網友在臉書「爆料公社」分享影片，一名駕駛在國道3號南下，靠近新店交流道發現前方一輛計程車的車窗內，竟鑽出一名打著赤膊的男子坐在窗邊，男子疑似喝醉酒，不斷回頭望向後方，還不斷亂指其他車輛，相當危險，原PO分享影片並附上文字「耍特技」，轉發的網友則說「計程車的無奈，危險乘客」。

一名網友在國道3號南下，靠近新店交流道處發現前方計程車的車窗內，鑽出一名打赤膊男子「坐在車窗」，身體探出來不斷比手畫腳、疑似還叫囂。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友留言「瘋子就該送去精神病院」、「台版再拍不可能的任務」、「他可能看見神來接他」、「我有看到運將大哥在前面哭哭，哈哈」、「這一批很純」、「剛吃完薑母鴨很熱嘛」、「想扮超人扮不成」、「比我家柴犬還失控」、「當超人」、「急加速急煞車的時候到了」、「嗑藥了吧」。