針對有關近日媒體報導「高雄市政府申請體育署前瞻計畫經費興建楠梓足球場，卻未能申請國際認證致使政策美意大打折扣一事」，中華足協今晚發表聲明，表示楠梓足球場的一面天然草皮球場，設定為高雄國家體育場的副場地，天然草皮不須像人工草皮球場一樣進行國際認證，另一面人工草皮球場則建議可用於基層足球發展。足協聲明全文如下：

首先要向一同為台灣足球發展努力的高雄市政府運動發展局與高雄市體育會足球委員會致上最深敬意與感謝，也要感謝教育部體育署在足球六年計劃推動下對於場地興建的經費支持，中華足協在過往辦理國際、國內賽事與安排國家代表隊集訓，尋找場地條件良好且附屬空間設施完善之天然草皮足球場館確實不容易，而新落成擁有完善天然草皮場地的楠梓足球場對於國內足球發展將扮演重要角色，國際賽事的申辦，通常以天然草皮為優先，雖然有施工的指引，但不需要像人工草皮一樣進行國際認證，也由於其位處高雄國家體育場附近，在申辦或辦理國際賽事時能以與高雄國家體育場相同條件的副場地作為訓練或備用場館，對於爭取國際賽主辦機會也能大大加分。

緊鄰於天然草皮足球場旁的人工草皮足球場在沒有燈光、觀眾看台以及相關附屬空間設施下，並無法辦理正式國際賽事，取得國際場地認證的需求性不高。中華足協也建議本場地主要可用於基層足球發展，考量國內U12與社區型賽事多數採8人制賽制，場地上另畫8人制足球場地線能辦理基層賽事，大幅提升場地使用率，提升足球參與人口，也感謝高雄市政府運動發展局認同足球發展專業意見而進行調整。

有鑑於國內足球發展風氣逐步提升，高雄市立楠梓足球場除了可作為國家各級代表隊集訓場地外，也能用於發展教練與裁判養成，在天然草皮養護時也可以使用人工草皮場地進行訓練與講習。

中華足協要再次感謝高雄市政府運動發展局、高雄市體育會足球委員、教育部體育署爭取建立高雄市立楠梓足球場挹注台灣足球發展，中華足協也會積極爭取國際賽事在台灣辦理機會，也盼各地方政府能一同打造更多專業足球場館，推動台灣足球向前發展。