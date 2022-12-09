發卡量超過1.5億張的悠遊卡公司，董事會今通過股票登錄興櫃案，董事長陳亭如表示，悠遊卡是台灣最大的國民支付品牌，進入資本市場後，有助未來面對競爭擴大資本規模，經營成果也有機會可與全民共享。

悠遊卡公司實收資本額新台幣7億元，儲值卡發行量超過1.5億張，電子支付業務總扣款金額達525億元，是電子支付龍頭品牌，主要股東除台北市政府、台北大眾捷運股份有限公司，也包含大眾運輸業、金融業及系統業等三大類產業。

陳亭如指出，未來電支產業經營，勢必朝向擴大規模、與異業深度合作之零售及金融商機方向發展，邁入資本市場也有助未來面對競爭擴大資本規模，提升策略合作優勢。

陳亭如說，悠遊卡公司今年6月24日依法規要求完成公開發行後，董事會即成立推動小組啟動上市櫃評估規畫，並於董事會決議推動，歷經半年完成第一階段登錄興櫃準備，今日決議待申請書件備齊後，便會盡速遞件向櫃買中心申請登錄興櫃。