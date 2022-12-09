有關媒體議價，今（9）日由臉書母公司Meta跟平面媒體展開第三場對話。會上取得兩點共識，包含雙方皆認同新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要；以及Meta在會中表達近年對打擊不實資訊的努力，提升訊息信賴度，平面媒體則呼籲Meta在健全新聞媒體生態層面提出具體的共榮雙贏方案。數位部9日與文化部共同召開第三場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，由Meta 5名代表（含線上1名）與文化部主管的新聞媒體業者展開對話，台北市雜誌商業同業公會和台北市報業商業同業公會各推派3名代表與會。會議由數位部次長李懷仁與文化部次長李靜慧共同主持，公平交易委員會與國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。 數位部說，會中新聞媒體代表與數位平台代表皆認同：1.雙方皆認同新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要 。

2.Meta在會中表達近年對打擊不實資訊的努力，提升訊息信賴度，兩公會則呼籲Meta在健全新聞媒體生態層面提出具體的共榮雙贏方案。在台灣，Meta將協同政府各部會與媒體產業（社群）持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的健康永續發展。

報業公會在會上主張新聞應有合理付費，澳洲的新聞議價模式應是政府積極主張方案；同時，可參考民間版的議價法案。公會樂意與跨國數位平台建立策略夥伴關係，惟「互惠」、「共榮」必須雙方有感。在立法尚未完成前，可以先針對廣告分潤、新聞點閱分潤機制，或是公開部份搜尋演算法等給予新聞媒體較高權數。

報業公會也說，在與Google的溝通中，已經收到他們的善意，也期待Meta可以正視，建立與新聞媒體的更積極的友善關係。

雜誌公會則認為，短期朝向公私協力集體協商，中期則推動立法及設立特別基金。兩公會會中共同說明認為仍有立法之必要，呼籲政府、新聞產業、數位平台皆應積極推動立法，將提具體方向提供參考。另呼籲Meta提出具體的共榮雙贏方案，以利雙方進一步討論。

Meta則主張，作為一家企業，必須集中時間與資源，投入在大家告訴我們在Facebook上更想看到的內容，像是短影音，也需要專注在觀眾，尤其是年輕族群。

Meta還說，即便我們會持續隨著大家喜愛的內容調整我們的服務，不變的是我們對於遏止不實訊息的承諾，包含與全球最大的事實查核全球網絡合作，確保Facebook及Instagram上的訊息信賴度。多年來，我們已經為支持事實查核工作在全球捐助超過1億美金，包含直接支持事實查核人員在我們服務上的工作，以及支持整個事實查核產業倡議，例如贊助、研究獎助金與補助計劃。在台灣，我們於2019年啟動第三方事實查核計畫，與經國際事實查核聯盟認證的台灣事實查核中心及MyGoPen合作，由這兩個組織檢視內容並為內容評級，確保 Facebook及Instagram上的訊息信賴度。

數位部表示，與文化部及NCC共同合作，預定於12月內共召開4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話。期盼我國新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此的需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展之共識。據悉，第四場將於16日登場，由Google對上廣電媒體。