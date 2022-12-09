寶雅國際（5904）9日公布11月合併營收達15.4億元，月減6.9％、年增4.3％。累計前11月合併營收175.4億元，較去年同期年增10.8％，持續維持雙位數成長。

寶雅指出，10月、11月去年同期比因五倍券基期高，持續成長動能來自新開店，截至11月底為止，全台計有302間寶雅、39間寶家。

此外，寶雅POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，已帶動不少業績成長動能，除了線下導入線上會員增加，近期世足賽事熱，亦帶動寶雅門市零食牆熱賣，較以往成長1～2成。