11月新台幣兌美元急升，讓金控獲利大吃一驚。國泰金控9日公告，11月單月稅後虧損78.6億元，累計前11月稅後純益降為492.3億元，但仍是金控獲利金額第二大，每股稅後純益（EPS）3.43元，亦是14家上市金控第二名。

國泰金11月單月大虧的原因，最主要還是國泰人壽因新台幣急升，出現匯兌損失，雖然同時間韓元及星幣都是升值，一籃子貨幣避險生效，且國壽收回84.7億元的外匯準備金，沖抵匯損，但國壽11月稅後仍是虧損89.1億元，累計前11月稅後純益398.7億元。

雖然11月出現驚人匯損，但股債雙漲，國壽淨值一個月上升逾700億元，國泰金尚未注資，淨值比就已拉高到6.5％的相對高水位。

同時間，國泰世紀產險的防疫險理賠仍在持續增加，單月新增已付賠款15億元，累計前11月自留賠款165.2億元，已報未決準備金30.3億元，國泰產單月稅後虧損12.72億元，累計前11月稅後虧損138.8億元。

國泰世華銀11月稅後賺20.7億元，在所有金控下銀行中單月獲利排名第三，累計前11月稅後純益254.6億元，已超越去年全年獲利238.1億元，續創新高，亦是國泰金今年獲利的主要支撐之一。

國泰投信前11月稅後純益14.3億元，也同樣超越去年全年稅後賺的14億元。