蔡英文總統今晚間出席「中華奧會100周年慶祝晚宴」，感謝中華奧會凝聚國人的向心力和榮譽感，讓世界看見台灣的體育實力，也帶動全民運動風氣。希望未來能有更多企業加入，不只是贊助，而是投資，形成一個運動產業，進而發展產值龐大的體育休閒產業鏈。

總統強調，政府會持續打拚，也希望中華奧會、各單項協會與政府一起努力，做選手最堅實的後盾，讓選手安心追求更好的成績，也回應社會對於體育環境提升的期待。

總統致詞時指出，今年的「體育運動精英獎」在今天下午進行頒獎，她要恭喜所有入圍及得獎的選手、教練及團隊。每一位入圍者在卓越的成就背後，都經過長期不懈的努力，真的很不簡單。

總統提到，這幾年，台灣的體育表現大爆發，也在國際競賽中有非常多亮眼的成績。尤其，去年的東京奧運更是感動了全國人民，許多民眾守在電視機和直播前為台灣英雄加油喝采，那種揪心又興奮的感受，相信大家都還記憶猶新。

總統說，除了東奧，台灣在其他國際競賽也有很好的表現，像是今年的伯明罕世運會，也奪下1金6銀6銅的好成績。能有這麼好的成績，都要歸功所有選手、教練、後勤團隊、協會的付出，以及家人長期的支持。

總統表示，她要感謝大家以無比的拚勁與強大的韌性，凝聚國人的向心力和榮譽感，也讓世界看見台灣的體育實力。同時，也帶動全民運動的風氣，讓國人更熱愛運動，也更健康。

總統指出，這幾年，政府持續投入資源推動體育發展。體育預算從2016年的79.8億元，逐年增加到130億元以上的規模，也全力提升軟硬體方面設備。現在，國訓中心第二期整建工程已經完成，第三期的工程也在加速趕工，要讓選手們可以在最好的環境，為接下來的國際賽事，以及後年的巴黎奧運全面備戰。

總統藉這個機會感謝國內的企業及民間團體，積極投入並贊助體育活動，

總統也特別感謝奧會主席林鴻道任內，台灣參加的各項比賽成績都很好。她相信，這不僅是林主席的福氣，更是他全心全力投入的成績。過程中，他兩度入院，但都能有驚無險，這就是有福氣的人，「我們大家都很感謝」。