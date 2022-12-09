民進黨在九合一大選甫遭重挫，副總統賴清德在8日就表態投身本次的民進黨主席補選，成為各界討論的對象。前民進黨立委郭正亮在節目《鄭亦真辣晚報》中分析，賴之所以要這麼早表態，是因為擔心蔡英文不放手，而且民進黨到現在遲遲未對這次選戰進行徹底的檢討，賴清德擔憂這會影響到他2024的選情，才乾脆站到第一線。

郭正亮指出，蔡英文如果對黨政大權不放手，那之後有可能黨主席、內閣都不是賴清德的人，因此賴毅然決然地站到第一線，且距離總統大位最近的，不是黨魁就是閣揆，絕對不可能是副總統。

郭正亮也強調，另一個原因是這次大選的敗選檢討，目前看起來蔡英文沒有要大做文章，民進黨如果在這樣氛圍下，等於是沒有新氣象，那就是醬缸文化，萬一到時候別人當黨主席，不處理敗選或處理的不痛不癢，賴清德要選2024就沒辦法讓人耳目一新，所以他才索性自己來幹。

除了政治算盤外，郭正亮也剖析，賴清德現在已經64歲了，台灣總統又很容易出現連任的情況，2024可說是他最後的機會，不放手一搏、站到第一線怎麼可能，不過他也指出，蔡英文不可能不管民進黨主席的選舉，賴清德既然要這麼早就亮劍，未來的民進黨到總統初選，恐怕就會有各式各樣的變數出現。