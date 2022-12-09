家具連鎖詩肯（6195）9日公告11月合併營收為2.06億元，主要受到去年同期五倍券基期高影響，較去年同期減少14.5％，唯累計前11月合併營收22.04億元，較去年同期成長4.43％，仍創歷史新高。

詩肯分析，11月表現不及去年，主要是因為基期因素，雖然台灣與新加坡都出現年減狀況，但單月營收仍能維持在2億元高檔，反映營運動能仍在，前11月營收已經與去年全年相差無幾，也是連續3年突破20億元大關，全年營收有機會再創歷史新高。

詩肯表示，今年下半年房市交易量出現衰退，全年房屋買賣移轉棟數，很可能從去年34.8萬棟，回落到32.3萬棟，恐出現六年來首次負成長，但以詩肯的的營收表現看來，並未受到房市急凍影響，自住的剛性需求帶動家具買氣，產業發展仍相當健康。

此外，政府財經會議，要求穩定金融、平抑房價，並且規劃現行租金補貼政策要朝向更簡政便民進行調整，對於年輕族群不論是購房、租房都是利多，可望更進一步推升家具產業發展。

截至11月底，詩肯旗下品牌詩肯柚木、詩肯居家及詩肯睡眠在今年下半年針對門市結構進行優化，調整為大型旗艦店、雙品牌店及單品牌特色店共計97家，品牌之間打破界限，雖然店數減少，但營業面積不變，資源整合發揮更大綜效，一站購足的併買效應明顯，也反映在業績表現上，且未來展店腳步不停，除了持續異業結盟發展多通路優勢外，展店上同一店點也會有單一品牌或是雙品牌、三品牌等不同型態呈現。