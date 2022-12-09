嘉威（3557）總經理吳世偉9日指出，美國今年面臨通膨、升息等因素干擾，但嘉威第一大客戶沃瑪預估全年仍逆勢成長6.5％，也是連續四年呈現年成長態勢，明（2023）年策略調整，除縮減財務不穩的小型零售客戶，將全力支援沃爾瑪等主要核心客戶，以力拚全年營收與今年持平。

嘉威生活在法說報告指出，展望2023年，除了沃爾瑪近期發布的報告顯示庫存有效去化外，業務端方面顯示，產業調整估計最晚在明年第二季可望告一段落，屆時嘉威營收以至少維持今年水準為目標。

嘉威今年前三季營收42.5億元，毛利率維持在35.22％，營業利益4.66億元，與去年同期略增0.3％，稅後淨利4.23億元，年增0.6％，每股盈餘5.26元。毛利率部分，去年下半年開始逐步反映原物料的漲幅，第一季開始回升，從去年底32％到今年第三季已經提高到37％，未來以站穩35％以上為努力目標。