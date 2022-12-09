近期詐騙集團猖獗，桃園市龍潭區與大園區都接獲相關報案，龍潭警方近日破獲詐騙被害人近100萬元的車手集團，成功將車手拘提到案送辦；大園警方則是逮到詐騙取簿手，訊後也依法送辦，2案都將持續向上循線追查。

龍潭警分局指出，有詐騙集團致電55歲羅姓退伍軍人，對方自稱是台電人員，稱其身分證被冒用涉及洗錢，再假冒檢察官要求羅男將存款48萬元及提款卡和密碼交給法院監管，誘騙羅男到郵局提款，且為躲避行員提問，還請羅男說是房貸款項，並派車手持偽造的法院公文，向他收取贓款和提款卡，過程中一直以電話控制他，導致無法向外界求援。

龍潭警分局提到，車手騙取羅男的提款卡及密碼後，為躲警方查緝，刻意製造斷點，不斷更換交通工具南下到苗栗、台中等地提領被害人帳戶內款項，導致羅男損失近百萬元。警方獲報後組成專案小組，分析各項跡證並鎖定犯嫌，5日成功將車手拘提到案送辦，將持續循線向上追查，瓦解該詐騙集團。

大園警分局指出，一名20歲林姓男子向友人告知，只要提供存摺或金融卡，就能賺取1萬元現金，友人不疑有他便將帳戶借給林男使用，直到帳戶遭到警示無法使用才驚覺受騙上當。

警方獲報後循線追查，並持桃園地檢署核發的拘票，前往中壢拘捕林男到案，林男坦承因缺錢花用才會擔任取簿手，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺等罪嫌將林男移送偵辦，並持續追查有無集團犯罪情事。

警方提醒，檢警調機關絕不會以電話告知民眾因涉及犯罪而需監管財產或帳戶，若有類似來電即為詐騙電話，切勿輕易採信；另網路上張貼的輕鬆獲利、小額信貸、求職等廣告，幾乎都是詐騙陷阱，切勿輕信這類訊息並交付個人帳戶，不僅造成金錢損失，更有可能成為詐騙集團的共犯而身陷囹圄。