台中烏日區成功嶺23歲談姓役男7日清晨起床時，被同胞發現無呼吸、心跳，緊急送往烏日林新醫院急救仍宣告不治，擇日解剖相驗。台中市中山附醫法醫科主任、知名法醫高大成指出，死亡若無外傷、疾病和毒藥物，那可能就是成人猝死症。

據悉，23歲談姓役男轄屬101旅軍事訓練，入伍不到1個月。平常身體並無不適，未料7日上午5時50分起床時，其他同胞發現談男叫不醒，才發現談姓新兵已無呼吸、心跳，立即由單位幹部對談男進行心肺復甦，並送往烏日林新醫院急救，仍宣告不治，全案由台中地檢署偵辦。

中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成表示，若死者平常無異狀，找不到疾病、外傷等死因，就會推測為成人猝死症，除非有外傷、吸毒等，因此一定要做毒藥物反應；成人猝死症最多案例就發生在3、40歲以下的人，60歲以上很少見，通常都發生在凌晨，因不明原因在睡眠中就死亡，男性猝死案例多於女性。

高大成也指出，通常解剖最主要會先看中樞，就是腦部，觀察有無流血、傷口，驗毒的話也會看頭部，因為若有吃下毒藥物，頭部即可聞到，解剖肚子反而會導致毒藥的味道被其他氣味蓋掉，若頭部找不當死因，才會解剖肚子。