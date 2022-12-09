STAYC出道2年首度訪台。（鄧博仁攝）

STAYC對於即將要跟台灣粉絲見面感到相當緊張。（鄧博仁攝）

韓國女團「STAYC」由秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J共6名成員組成，出道2年首度訪台，將於明（10日）晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，6人今抵台接受訪問，勢銀也提前透露，她有努力練習王心凌的〈愛你〉，要在見面會上表演給粉絲看，並稱「練習的過程中也覺得她跟我們的風格滿相似的」，隔空喊話希望有機會可以合作。

首次來台有沒有想要品嘗的美食，ISA透露「我其實國中有跟家人一起來過台北，當時去101大樓、逛了夜市，也有吃芒果冰，這次想試試看地瓜球和牛肉麵」，讓一旁超愛芒果的YOON聽到後滿臉羨慕，隊長秀珉表示，事前有特別做功課，除了想帶團員們一起去北投泡溫泉療癒一下外，也發誓要喝遍台北所有的珍珠奶茶，J則說之前有和團員們在韓國吃過火鍋，特別想來台灣嘗嘗道地的麻辣鍋是什麼樣的滋味。

蒔恩也爆料她們抵台時，一進到飯店房間看到迎賓禮中，有個綠色在韓國沒看過的水果，「吃到一半想說來查一下是什麼好了，結果發現是芭樂，不過好像是要挖掉籽吃，但我全部吃下去了」，害她相當緊張，聽到記者告知吃下去也沒關係時，才終於鬆了一口氣。隊長秀珉則說成員們都很聽話，若出現意見不合的狀況，也都會大家一起坐下來商量，像是回宿舍要洗澡時也會透過剪刀石頭布來決定順序。

而今也正好是老么J的18歲生日，ISA透露，只要有成員生日，她們都會在午夜12點端出蛋糕第一時間為對方慶生。至於J成年後最想做的第一件事是什麼？她笑說，想和父母和朋友一起喝酒。另外，她也表示很開心能夠與台粉一起慶生，「我們在網路上常收到台灣粉絲留言說『好想見到我們』，

這次終於有機會跟大家親自見面，真的覺得很幸福，到還是都還是覺得像夢一樣，不敢相信」。

「STAYC 1st FAN MEETING IN TAIPEI」將於12月10日在台北國際會議中心（TICC）登場，票價分為4680 ／ 3680 ／ 2480 ／ 1880，所有購票的觀眾均有HI-TOUCH、彩排、團體合照、簽名海報及親簽拍立得5項福利的抽選機會，目前尚有零星票券可以購買，更多相關詳情請洽D-SHOW官方臉書。