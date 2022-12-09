資深媒體人周玉蔻8日在節目中指出，選輸了沒有什麼，但真理是非要講清楚，呼籲民進黨出面說清3+11、掮客等議題，甚至還說「少在那裡裝哭、裝死、裝傻、裝悲哀，站起來啦，沒出息的臭男人」。前民進黨立委郭正亮猜測，周玉蔻可能是在跟蔡政府喊話，或是在做隱約的暗示。

針對周玉蔻為何對陳時中生氣？郭正亮今(9日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》中認為，她是在專訪李秉穎時講的，李秉穎是乖乖到她的節目報到，周玉蔻一定有約陳時中，她可能認為陳時中怎麼可以不來呢？ 比如選完，陳時中也許沒有打電話給她，陳時中也沒來上節目，因此，周玉蔻就當著李秉穎的面，大罵陳時中，周玉蔻當然知道這樣做會變成新聞 。

郭正亮表示，周玉蔻確實知道很多陳時中團隊內部的事，甚至還包括衛福部裡的事，所以她當時可以提前幫我們報確診數，但 都沒被罰 ；她也知道哪邊可以打到疫苗 。針對周玉蔻的一番話，郭正亮認為，周玉蔻是在跟蔡政府喊話，或是在做隱約的暗示。

另外，被問到陳時中是否入閣？郭正亮指出，陳時中不可能入閣，要入閣就要選能夠立刻加分的人，陳時中能加什麼分，甚至還把仇恨值加進來，行政院長蘇貞昌仇恨值已經夠高了，若陳時中再當上副院長，那還得了。