自半年前石斑魚風波後，本月8日陸方再度禁止台灣多項水產進口，包括由於、秋刀魚、午仔魚，百家業者受波及，原先的班班吃石斑是否要改為班班吃魚餐來挽救漁業，對此農委會主委陳吉仲也在今天做出回應。

大陸去年以食安為由，要求全球食品、加工業者必須重新註冊才能進口，並在近日公告台灣僅1家完成註冊，其餘品牌街禁止輸入，嚴重最劇為魷魚、秋刀魚及午仔魚等水產類，預估影響產值達到60億元。

先前石斑魚遭陸下禁令時，農委會與教育部聯手推出班班吃石斑十班計畫，但在一周前因供貨不足確定跳票，當時陳吉仲稱可改為班班好食材「改名很容易」，卻遭漁業署打臉依照合約就是只能買石斑。

如今隨著更多魚類被禁，是否又要改為班班吃魚餐？對此陳吉仲表示，不同的魚種有不同的應對方式，秋刀魚將加強外銷至日韓、魷魚尋求東南亞加工廠協助，午仔魚則是透過強化內銷紓困，但具體方案必須花時間研究、規劃。