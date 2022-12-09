OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，本土藝術家楊義評創作的「Calorie Love」以巨幅的原創作品先佔據的飯店房間的顯著位置，原型的商品提供最後的宣傳。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，本土藝術家楊義評創作的「Calorie Love」以巨幅的原創作品先佔據的飯店房間的顯著位置，原型的商品提供最後的宣傳。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，遠嫁韓國的本土藝術家Vivi Chou創作的藝術品以兔子為主題，卻也不忘將韓國有名的辛拉麵也加入畫作中。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，遠嫁韓國的本土藝術家Vivi Chou創作的藝術品以兔子為主題，卻也不忘將韓國有名的辛拉麵也加入畫作中。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，工作人員展示本土藝術家彭冠銘創作的龍形戒指「伏光」以黃銅與不銹鋼製作，外型與尺寸都顛覆了一般人對戒指的定義。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，工作人員展示本土藝術家彭冠銘創作的龍形戒指「伏光」以黃銅與不銹鋼製作，外型與尺寸都顛覆了一般人對戒指的定義。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，日本藝術家Takeru Amano的作品「Venus」展現了女性完美的身體線條。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，日本藝術家Takeru Amano的作品「Venus」展現了女性完美的身體線條。（鄭任南攝）
民眾在DMKTZ公司提供的身形掃描機前掃描為自己量身訂做的外套尺寸與身形，選擇限量版的外套，以虛擬貨幣或台幣購買，就可同時擁有虛擬的NFT外套與量身訂做的實體外套，在虛擬或現實世界使用。（鄭任南攝）
民眾在DMKTZ公司提供的身形掃描機前掃描為自己量身訂做的外套尺寸與身形，選擇限量版的外套，以虛擬貨幣或台幣購買，就可同時擁有虛擬的NFT外套與量身訂做的實體外套，在虛擬或現實世界使用。（鄭任南攝）
Hyper Sense Humans公司的員工向民眾介紹NFT版的動漫風格互動式公仔，民眾可以虛擬貨幣購買後在虛擬世界觀賞並與公仔互動或進行買賣。（鄭任南攝）
Hyper Sense Humans公司的員工向民眾介紹NFT版的動漫風格互動式公仔，民眾可以虛擬貨幣購買後在虛擬世界觀賞並與公仔互動或進行買賣。（鄭任南攝）
工作人員示範由本土藝術家吳欣慈創作的NFT版作品「因果循環-女子圖鑑」經由觸控銀幕互動，民眾可以虛擬貨幣購買後在虛擬世界觀賞並與互動或進行買賣。（鄭任南攝）
工作人員示範由本土藝術家吳欣慈創作的NFT版作品「因果循環-女子圖鑑」經由觸控銀幕互動，民眾可以虛擬貨幣購買後在虛擬世界觀賞並與互動或進行買賣。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，由OneOffs CEO 何以諾 （中左）、COO 董怡君 （中右）及NFT Consultant 呂季潔 （中）帶領來賓主持開幕 ，共祝展覽圓滿。（鄭任南攝）
OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，由OneOffs CEO 何以諾 （中左）、COO 董怡君 （中右）及NFT Consultant 呂季潔 （中）帶領來賓主持開幕 ，共祝展覽圓滿。（鄭任南攝）

OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日在台北W Hotel開幕，全球首創虛實整合，結合實體藝術作品與區塊鏈NFT作為 OneOffs NFT 國際藝術博展會的主軸！ 本屆 OneOffs 以「蝴蝶效應 Butterfly Effect 」為主題來探討 NFT 和藝術市場的走向，展會緊扣住了NFT的核心，將藝術家與其作品運用顛覆性的科技藝術與結構，打造出不同以往「定義上」的藝術品。

「2022 OneOffs NFT 國際藝術博覽會」目標成為多重宇宙文藝復興的推動者，往下紮實產業鏈連結，促進產業之間的資源流動，落實藝術及美學生活與實踐，拓展亞洲虛實整合的藝術 IP 能量，與國際並駕齊驅。實體藝術與數位藝術的整合，或是與網路社群的新行態行銷效應，都將改變藝術博覽會的運作機制。

國際藝術博覽會全力推廣本地年輕優秀藝術家及國際藝術家，更集結了海內外優質畫廊及國際知名指標企業，今年將增加「生成藝術」、「互動藝術」的作品參展，作品透過互動技術引導大眾與之交流，進一步產生視覺以及影像上的變化，去呈現時空的相互交融，虛實的相互牽動，來藉此呼應此次的主題「蝴蝶效應」，同時也對應著 Web3 的技術將來會為人類的世界帶來飛躍性的加速、顛覆性的創新。

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#NFT #國際藝術 #OneOffs #藝術 #博覽會