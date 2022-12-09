OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，本土藝術家楊義評創作的「Calorie Love」以巨幅的原創作品先佔據的飯店房間的顯著位置，原型的商品提供最後的宣傳。（鄭任南攝）

OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，遠嫁韓國的本土藝術家Vivi Chou創作的藝術品以兔子為主題，卻也不忘將韓國有名的辛拉麵也加入畫作中。（鄭任南攝）

OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，工作人員展示本土藝術家彭冠銘創作的龍形戒指「伏光」以黃銅與不銹鋼製作，外型與尺寸都顛覆了一般人對戒指的定義。（鄭任南攝）

OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，日本藝術家Takeru Amano的作品「Venus」展現了女性完美的身體線條。（鄭任南攝）

民眾在DMKTZ公司提供的身形掃描機前掃描為自己量身訂做的外套尺寸與身形，選擇限量版的外套，以虛擬貨幣或台幣購買，就可同時擁有虛擬的NFT外套與量身訂做的實體外套，在虛擬或現實世界使用。（鄭任南攝）

Hyper Sense Humans公司的員工向民眾介紹NFT版的動漫風格互動式公仔，民眾可以虛擬貨幣購買後在虛擬世界觀賞並與公仔互動或進行買賣。（鄭任南攝）

工作人員示範由本土藝術家吳欣慈創作的NFT版作品「因果循環-女子圖鑑」經由觸控銀幕互動，民眾可以虛擬貨幣購買後在虛擬世界觀賞並與互動或進行買賣。（鄭任南攝）

OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日開幕，由OneOffs CEO 何以諾 （中左）、COO 董怡君 （中右）及NFT Consultant 呂季潔 （中）帶領來賓主持開幕 ，共祝展覽圓滿。（鄭任南攝）

OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日在台北W Hotel開幕，全球首創虛實整合，結合實體藝術作品與區塊鏈NFT作為 OneOffs NFT 國際藝術博展會的主軸！ 本屆 OneOffs 以「蝴蝶效應 Butterfly Effect 」為主題來探討 NFT 和藝術市場的走向，展會緊扣住了NFT的核心，將藝術家與其作品運用顛覆性的科技藝術與結構，打造出不同以往「定義上」的藝術品。

「2022 OneOffs NFT 國際藝術博覽會」目標成為多重宇宙文藝復興的推動者，往下紮實產業鏈連結，促進產業之間的資源流動，落實藝術及美學生活與實踐，拓展亞洲虛實整合的藝術 IP 能量，與國際並駕齊驅。實體藝術與數位藝術的整合，或是與網路社群的新行態行銷效應，都將改變藝術博覽會的運作機制。

國際藝術博覽會全力推廣本地年輕優秀藝術家及國際藝術家，更集結了海內外優質畫廊及國際知名指標企業，今年將增加「生成藝術」、「互動藝術」的作品參展，作品透過互動技術引導大眾與之交流，進一步產生視覺以及影像上的變化，去呈現時空的相互交融，虛實的相互牽動，來藉此呼應此次的主題「蝴蝶效應」，同時也對應著 Web3 的技術將來會為人類的世界帶來飛躍性的加速、顛覆性的創新。