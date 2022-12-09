OneOffs NFT 國際藝術博覽會9日在台北W Hotel開幕，全球首創虛實整合，結合實體藝術作品與區塊鏈NFT作為 OneOffs NFT 國際藝術博展會的主軸！ 本屆 OneOffs 以「蝴蝶效應 Butterfly Effect 」為主題來探討 NFT 和藝術市場的走向，展會緊扣住了NFT的核心，將藝術家與其作品運用顛覆性的科技藝術與結構，打造出不同以往「定義上」的藝術品。
「2022 OneOffs NFT 國際藝術博覽會」目標成為多重宇宙文藝復興的推動者，往下紮實產業鏈連結，促進產業之間的資源流動，落實藝術及美學生活與實踐，拓展亞洲虛實整合的藝術 IP 能量，與國際並駕齊驅。實體藝術與數位藝術的整合，或是與網路社群的新行態行銷效應，都將改變藝術博覽會的運作機制。
國際藝術博覽會全力推廣本地年輕優秀藝術家及國際藝術家，更集結了海內外優質畫廊及國際知名指標企業，今年將增加「生成藝術」、「互動藝術」的作品參展，作品透過互動技術引導大眾與之交流，進一步產生視覺以及影像上的變化，去呈現時空的相互交融，虛實的相互牽動，來藉此呼應此次的主題「蝴蝶效應」，同時也對應著 Web3 的技術將來會為人類的世界帶來飛躍性的加速、顛覆性的創新。
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