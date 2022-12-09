才傳出俄國總統普丁（Vladimir Putin）已在中非共和國一處地下倉庫，藏好近4,606億台幣的落跑錢，深怕不久的將來會垮台，以備不時之需。近日一名普丁前助手一番言論再次證實逃亡計畫，不過地點與先前報導大相逕庭，更透露克宮將它稱之為「諾亞方舟計畫」。

綜合《商業內幕》(Business Insider)、澳洲新聞 (news.com.au)報導，普丁前助手兼政治分析師加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）日前在社群平台公布一項秘密，稱今年春天，克宮已著手制定非正式的「諾亞方舟計畫」，換句話說，這位政治強人正打算在輸掉戰爭後尋找新大陸，可能會是南美洲國家阿根廷或委內瑞拉，此前他曾與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）討論加強合作；據悉加利亞莫夫自2010年就不再替普丁工作，目前已流亡至海外。

消息人士指出，普丁的重要盟友、石油公司寡頭謝欽（Igor Sechin）與馬杜洛交情良好，被指名負責此計畫。

加利亞莫夫不排除普丁會輸掉這場戰爭然後垮台，屆時不得不緊急撤離，還提到，其實他優先考慮落腳地為中國大陸，但後來因為與該國合作的可能性微乎其微便作罷。他表示，「中國人自我意識太強烈，而且對待人叫較輕蔑，尤其是輸家…」