【立綱氣象報報】今天起東北季風增強 夜晚天氣轉涼

受到東北季風影響，氣象局稍早針對北北基和宜蘭發布大雨特報，而明日迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍有降雨，各地低溫約17度，中南部日夜溫差高達12度，預估下周三冷氣團來襲，北部低溫下探13度。此外，目前菲律賓東方海面的熱帶擾動有望成颱，雖對台無直接影響，但水氣會使得北部、宜蘭、花蓮陰雨綿綿。

氣象局資料顯示，明北部及東北部天氣濕涼，迎風面有明顯降雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明北部及東北部天氣濕涼，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨持續且明顯，要提防局部大雨，而北部及花東地區也偶有局部陣雨。

溫度方面，預測白天北台灣高溫為19至21度，其他地區約到24至28度，中南部普遍多雲到晴，感受溫暖舒適，而各地低溫約17至20度，空曠地區及近山區平地溫度會更低，南部要特別注意日夜溫差大。

氣象主播戴立綱指出，今起東北季風增強，周休假期桃園以北、宜蘭、北花蓮皆有降雨，溫度降幅更是明顯，北台灣低溫16度，而新竹以南天氣晴朗，下周一（12日）更強的冷空氣南下，北部低溫僅15度，到了下周三（14日）的冷空氣強度有望達「冷氣團」等級，北部低溫13度，南部也只剩下17度左右，下周五（16日）冷高壓東移，氣溫略微回升。

目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動92W，有機會形成第25號颱風「帕卡」。（圖／擷取自氣象局官網）

值得注意的是，目前菲律賓東方海面有一個熱帶擾動92W，有機會形成第25號颱風「帕卡」，雖對台沒有直接影響，不過下周有機會為北部、東北部帶來較多水氣。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，預估此熱帶擾動下周一抵達呂宋東方後，會大角度轉向東北，導引氣流非常明確，靠近台灣的機率極低，「只不過北部、宜花的雨會綿延不絕的一直下」。