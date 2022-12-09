近兩季第2、3名世新大學、健行科大，9日雙雙帶著6連勝不敗之身在高雄義守大學體育館，擔綱111學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽第二階段的最後重頭戲主角。輸人不輸陣，開局沒多久，雙方球員就立馬些許言語交鋒，板凳席也想加入戰局，幸隨後各自節制，回歸球賽基本面。

第二節世新大一雙星「双生」合拿17分，含張俊生2記三分彈10分、陳將双1 記外線7分，帶出32比18的單節攻勢，突破首節平手僵局，一度領先15分，第三節最高領先24分，末節雙方出清板凳，世新更擺出雙洋，讓丹尼爾、沙巴斯丁同時上場，最終世新91比77輕鬆贏球，7連勝續寫隊史新高。

「双生」配第3戰對文化同拿22分起，已連5場得分雙破20，張俊生今天先發26分鐘，三分球13投中6，飆26分、5籃板，更是開季首度單場全隊得分第一及優於「麻吉」陳將双，含前三節各飆1、2、3記三分球，各拿5、10、11分，第三節11分，更是個人頭一遭。

陳將双先發28分鐘，三分球5投中2，得20分、4助攻，含上半場14分，但領到4犯，開季單場最多，他說：「有點不太能接受，還好贏球且贏分比想像多很多，有助於再提振士氣。」

在7連勝當中，陳將双場均22.1分、5.7籃板、4.1助攻與2.1抄截，外帶三分球38投中12，極其全方位，何正峰教練誇他及張俊生，都有拚新人王的身手及表現，欣見兩人良性競爭，但還是團隊贏球、世新拚隊史首冠為第一課題。

張俊生場均20.3分、3.6籃板、2.7助攻與2.4抄截，三分球53投中21，他說：「開季7場表現雖算及格，但我更希望自己在關鍵比賽時跳出，防守也得再加強，進攻則與中鋒多些連結，至於新人王，誰拿都一樣，冠軍最重要。」

「双生」配之外，簡賀宇10分、10籃板與6助攻，開季首度「雙十」，也 是繼上季準決賽對健行13分、11籃板後的UBA生涯第2次，外援丹尼爾15分、12籃板，連4場開季5度「雙十」。

世新教練何正峰說：「贏在稍做變陣，讓健行反應不過來，球員都平常心、正常打，但第二節起健行似有些放鬆，末節我放雙外援，是希望健行也讓兩外籍生一起上，可惜沒有。」