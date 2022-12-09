韓國男團NCT在全球擁有大票粉絲，成員個個帥氣又會唱跳，今（9日）驚傳子團NCT127的3名成員Johnny、在玹以及廷祐在拍攝廣告時，從2米高的鐵架上重摔，緊急送醫治療；經紀公司SM娛樂稍早也發聲明證實，目前3人無生命危險，仍待檢查後才知傷勢。

綜合韓媒報導，NCT127今日在南楊州一處攝影棚拍攝廣告，傍晚左右卻發生事故，3名成員Johnny、在玹以及廷祐從2米高的鐵架摔落地面，立刻被工作人員送往醫院治療；而消防人員透露，當下無法判斷3人是否有骨折等傷勢，但他們都是在有意識的情況下送醫，應該沒有性命危險。

受傷成員是Johnny（圖左）、在玹（圖中）以及廷祐（圖右）。（圖／摘自NCT Johnny IG、NCT在玹IG、NCT廷祐IG）

消息曝光後，NCT127所屬經紀公司SM娛樂也發聲證實，「今日Johnny、在玹和廷祐在拍廣告時，從鐵架上摔落受傷，已在醫院處理傷口跟進行檢查，等詳細結果出來後，之後若行程有變動會再通知」；另外，廷祐確定缺席10日他擔任主持之一的MBC《音樂中心》。

粉絲們都很擔憂3人狀況，更有鐵粉痛批經紀公司怎麼沒有好好保護藝人，但SM娛樂也表示，「我們會盡最大努力幫成員們恢復健康」。NCT127近期推出專輯回歸外，也正在進行第二次世界巡迴演唱會。