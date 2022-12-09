自行車雙雄隨著供料及船運漸趨順暢，加上電動輔助自行車（E-bike）出貨占比提高，推升11月與前11月營收雙創同期新高！其中，巨大（9921）集團前11月營收864億元、美利達（9914）集團前11月營收334億元，不僅均呈兩位數增長，且雙雙超越去年全年營收！

全球自行車產業龍頭－巨大集團，在代工業務與自有品牌銷售量雙增下，帶動11月合併營收76.07億元，年增8.52％，創下同期新高；前11月集團合併營收864.28億元，年增14.56％，不僅已超越去年全年締造的818.4億元，續創歷年同期新高！

巨大9日在外資買超323張力挺下，收盤價231.50元、上漲了5.50元，漲幅約2.43％。

巨大集團表示，11月營收創新高，主因是代工業務出貨順暢，以及自有品牌在歐洲及大陸都有不錯的銷售表現。

此外，美利達集團受惠關鍵零組件供料與船運漸趨順暢，加上生產效率逐月提升及E-bike占比持續增加，11月合併營收高達36.63億元，年增76.66％，創下歷年同期新高；前11月集團合併營收334.14億元，年增23.26％，已超越去年全年的293億元，續創歷年同期新高！

美利達9日在外資買超近百張下、股價大漲了8元，收盤價193.50元、漲幅達4.3％，成交量逾1,100張。

美利達表示，台灣廠與集團11月份營收均續創歷年同期新高；此外，美利達前11月大陸內需市場銷售量年增率達49％、銷售額年增率也達47.7％，都是挹注集團前11月營收大幅成長的重要因素。