充滿耶誕節慶氣氛的12月，讓許多人攜家帶眷展開假期，若想遠離塵囂，坐擁太魯閣公園峽谷美景的太魯閣晶英酒店，即日起在館內規畫出許多適合闔家參與的活動，像是「尋找耶誕小精靈」及「耶誕老公公房間」實境解謎等活動，還有應景的耶誕花圈DIY、傳遞手寫溫度的耶誕郵局，以及太魯閣森林小學的西寶國小報佳音，用豐富溫馨的活動向旅客傳遞祝福之意。

太魯閣晶英酒店今年再次以風靡歐美的耶誕童話「書架上的小精靈」(Elf On the Shelf) 為主角，即日起至12月26日推出「尋找耶誕小精靈」尋寶活動，代表冒險、創意、活力、獨特和品味的小精靈們藏身在飯店大廳、娛樂館、露天泳池、福利社、以及池畔酒吧等地，房客可以透過官方Facebook與Instagram尋找線索，若順利找到小精靈並合照、上傳至官方活動頁面，就有機會獲得飯店住宿券。

全新推出的「實境解謎」適合大小朋友一起參與，將在12月23至25日於獨家設計的耶誕老公公房間內舉行。在這個由客房改造的溫馨空間中藏有多道關卡，房客必須透過團隊默契和益智解題技巧，幫助在峽谷優閒度假的耶誕老公公完成任務，考驗腦力又有趣。

飯店大廳的「耶誕郵局」則讓房客回到通訊軟體尚未流行的年代，用最老派卻最浪漫的方式，親筆書寫對親友的祝福，即日起至12月20日，於飯店2樓福利社購買每張80元的聖誕限定明信片，即享免費寄送服務。廣受歡迎的DIY手作課程共有「繽紛耶誕花圈」和「耶誕生態景觀瓶」2款，房客還能將成品帶回家中，增添過節氣氛。

太魯閣晶英酒店推出的DIY課程有「耶誕花圈」和「耶誕生態瓶」2款可選。（太魯閣晶英酒店提供）

太魯閣國家公園境內唯一森林小學「西寶國小」的學生們則會在12月22日下午蒞臨飯店報佳音，為旅人獻上祝福。12月24和25日，耶誕老公公與麋鹿也將現身太魯閣山中，於飯店大廳聖誕樹旁邀請旅人合影留念。午夜時分，耶誕老公公更將走訪飯店各個角落，於客房門口掛上聖誕襪及卡片，祝福旅人們佳節愉快。

12月24日和12月25日入住太魯閣晶英酒店的行館房型，可享用節慶晚安小點。（太魯閣晶英酒店提供）

館內也少不了各式應景美食，衛斯理自助餐廳晚餐時段輪番供應的「威靈頓菲力牛排」與「爐烤蜜汁火腿」等大餐，福利社有熱賣的太魯閣動物造型「雞蛋糕佳節限定版」，以及每晚7點至10點在頂樓泳池畔舉辦的「耶誕熱紅酒暢飲派對」等，陪伴旅人在山中歡度儀式感十足的耶誕假期。此外，入住行館房型的旅人，12月24日和25日晚間還可在房內享用主廚特製的耶誕主題晚安小點。

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