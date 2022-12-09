米津玄師為《鏈鋸人》打造片頭曲〈KICK BACK〉MV瀏覽次數已達4321萬。（Sony Music提供）

日本樂壇億級天王米津玄師今年勢不可擋，從PlayStation廣告曲「POP SONG」、話題電影《新．超人力霸王》主題曲〈M八七〉，再到與超人氣搖滾樂團「King Gnu」常田大希聯手為動畫《鏈鋸人》打造片頭曲〈KICK BACK〉，數位上架首週稱霸各大音樂榜，甚至還打入美國Billboard告示牌Global排行榜第13名，實體單曲發行首週也賣破30萬張，維持進入令和年號後的個人歌手首週最高銷售記錄前3名。

在日本甚至世界屢創佳績，這首〈KICK BACK〉同樣聲勢驚人，推出當天就空降Apple Music冠軍寶座，也在Spotify等綜合榜打入前10名，在KKBOX排行榜的表現更堪稱霸者級，連續4週坐穩第一，全世界播放僅用4週的時間更迅速突破1億次；米津玄師對於此次與《鏈鋸人》的合作感到開心光榮，更表示這部作品原本就包含強大的能量，要找出能夠契合作品的音色創作真的十分困難，抱持著嚴謹的態度，一點一滴完成這首歌曲，希望大家能夠喜歡。

MV在YouTube上架1個月，瀏覽也達4321萬次，米津玄師在裡面無論是努力健身升級成大肌男造型，還是與開跑車的常田大希賽跑、又或是貨櫃場上的跑酷，都造成網友熱烈討論；而才剛結束日本巡迴演唱會「變身」，米津玄師也迫不及待宣布2023年將以「空想」為標題，預計4月22日從神戶出發，巡迴日本11座城市全部共24場，直到7月2日在橫濱結束。

另外，《鏈鋸人》第八集也讓網友看到作者藤本樹的「精神病」終於發威，姬野將淀治帶回家，脫下工作服穿著貼身衣物的姬野，展露出成熟女子的絕妙身材，對於仍是處男的淀治來說，色氣滿滿，誘惑力爆棚；開場的前幾幕就看得出導演中山龍花了不少的心思，以電影感的手法呈現這一幕看似慵懶又悠閒的步調，讓觀眾放下心防，直到一名外表長得與鏈鋸人頗為相似的魔人「武士刀」的出現，讓對魔四課所有成員在一瞬間陷入死亡的危機之中。

跳躍性的劇情轉折，讓第一次升格為導演的中山龍也摸不清楚作者藤本樹的想法，他形容藤本樹：「深不可測，很像是帕瓦與淀治的綜合體，有一股瘋狂的衝勁，情緒起伏很激烈，說話速度很快，見解獨到且犀利，這也是他的魅力所在。」藤本樹也表示：「我很喜歡中山龍用動畫方式表現的《鏈鋸人》，但是每集更換一首片尾曲，不累嗎？」

中山龍苦笑道：「真的很累！但是能看到每一組音樂人用他們各自的角度詮釋或衍伸每一集的動畫或人物的內容，對我來說都是極大的震撼，原來每個人看到的《鏈鋸人》有這麼大的不同呀！」米津玄師全新單曲〈KICK BACK〉，實體台壓版普通盤已經全面上市，《鏈鋸人》每週日更新，目前已在巴哈姆特動畫瘋、KKTV、Hami Video、中華電信MOD、friDay影音、MyVideo、LINE TV、CATCHPLAY＋上架8集。