大陸環球網報導，中國航太科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院（火箭院）抓總研製的捷龍三號運載火箭，9日下午14時35分在黃海海域成功發射，將14顆衛星準確送入預定軌道。此次發射任務是捷龍三號運載火箭首次飛行，也是中國首次在海上實施運載火箭熱發射，捷龍三號首飛任務的圓滿成功，進一步完善了中國運載火箭型譜，填補了中國海上熱發射的技術空白。

《環球時報》報導，火箭院透露，作為迄今中國以固體動力為主芯級起飛量級最重、運載能力最大、發射場適應能力最強的固體運載火箭。捷龍三號運載火箭採用四級固體發動機串聯布局，總長約31米，箭體最大直徑2.65米，最小直徑2米，總品質約140噸。火箭的一級發動機由航太科技集團四院研製，裝藥量達71噸，推力達到200噸。該型發動機也是目前大陸裝藥量最多、推力最大的高性能纖維纏繞複合材料殼體整體式固體發動機。

火箭院捷龍三號火箭總設計師管洪仁稱，捷龍三號火箭具有運載能力強、整流罩包絡空間大、發射方式多樣化、發射效率高等特點，在研製過程中填補了中國航太多項空白。捷龍三號火箭在500公里太陽同步軌道運載能力達1.5噸，具有滿足主流中小衛星組網發射的運載能力。

該型火箭擁有直徑3.35米和2.9米兩種構型整流罩，能夠與多種星箭介面適配，滿足多種衛星安裝要求。為完成此次「一箭14星」任務，研製隊伍採用了直徑3.35米整流罩，相比於同規模固體運載火箭可以給衛星更舒適的空間。此外，捷龍三號沒有複雜的測發設備，只用一台筆記型電腦、一個滑鼠。隨著發射口令下達，滑鼠輕輕一點，捷龍三號火箭便從海上沖天而起。

此次發射任務也是中國首次在海上實施運載火箭熱發射。海上發射航落區安全性好，發射軌道靈活，發射效率高的優勢此前已通過長征十一號運載火箭的成熟應用得到檢驗。相較於之前的固體運載火箭採用陸上冷、熱發射、海上冷發射的方式，捷龍三號火箭首次採用了海上熱發射技術，實現了海上冷發射到海上熱發射的跨越。

冷熱的區別在於點火的一瞬間。冷發射是利用彈射器把火箭彈射到高空再點火，它的優點是盡最大可能保護發射平台，但是發射能力有限，熱發射則是發動機點火後直接將火箭推出發射架。由於箭體規模增大，捷龍三號火箭創新性地採用了框式導向海上熱發射方案，攻克了待發穩定性、離架安全性、燃氣流排導和熱防護設計等技術難題，在確保發射安全性前提下，有效縮短發射流程、降低發射成本。

這也意味著捷龍三號火箭將不受發射時間空間限制，可以同時適應海上、陸地兩種發射任務，並將逐步實現由一次出海一次發射到一次出海多次發射的能力提升。

《環時》報導，未來，火箭研製隊伍將持續開展捷龍三號火箭的優化升級工作，比如結構減重以提升運載能力、更換液體上面級以提高發射適應性、採用新型500噸級固體發動機研製捷龍四號火箭，該型火箭能將500公里太陽同步軌道運載能力提升到2.5噸。