準台北市長蔣萬安預告小內閣人選將於下週「掀蓋」，而先前傳出柯市府的社子島開發推手，地政局長張治祥有望留任，不過新竹市長當選人高虹安晚間宣布張治祥將擔任秘書長，據悉，柯文哲早在上周即面談張治祥，希望她能幫助高虹安，而蔣萬安8日才與張治祥會面，但已無力回天。

高虹安晚間公布首波小內閣名單，確定延攬張治祥出任新竹市政府祕書長，高虹安表示，張治祥具超過35年公部門經驗，具有豐富且扎實的專業能力，相信對於加速新竹市政再升級，將扮演不可或缺的角色。

據悉，柯文哲在高虹安當選後，即積極在台北市府內尋找有意願前往竹市府之人才，並於上週會見張治祥，強調高虹安市政經歷尚淺，因此需要有基底的人在旁輔佐，另也因張是女性，相信兩人溝通之間更順暢。

不過對於從專業地政領域的首長，轉作幕僚導向的秘書長，是否須重新適應，對此張治祥表示，自己過往曾擔任國產署中區分署長，也當過台中、台北市地政局長，過程中都有滿多需要協調的事，雖然原來是專業地政領域，有機會處理綜合協調，也許可以幫上忙。

由於地政領域相當艱澀、專業，蔣萬安被柯文哲的突襲傷得不輕，況且社子島區段徵收計畫龐雜，若不積極尋覓第二人選，輕則上任手忙腳亂；重則引發決策錯誤，導致社子島案再度卡關、停擺。