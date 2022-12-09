由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》在今年金馬斬獲2項大獎，片中素人演員的演技自然出色，讓電影更為感人，上映後片中的素人演員們也成為明星，像是獲得金馬肯定的72歲阿嬤林詹珍妹，不但獲頒台中市傑出市民的榮譽獎章，還有不少部落活動都邀請她出席，已從地方奶奶變身成為地方明星，讓林詹珍妹直呼意外。

演出哈勇家大哥的洪金輝和弟弟的林孟君，表現自然出色，一場2人在大雪下的烤火房和解的戲，讓不少觀眾紅了眼眶，導演陳潔瑤表示當初是安排便讓他們自由發揮，他們決定不多說話，用簡單的眼神和遞上了一杯酒，讓兄弟兩破冰「因為男人間的和解方式，他們自己最清楚，我讓他們自己試試看，結果演得很好。」這場戲也讓導演鍾孟宏覺得很好看，獲得不少觀眾共鳴。

洪金輝首次演戲表現自然，他演出競選場面，在台上大力造勢的場面，演得氣勢十足，完全不像首次演戲，連導演陳潔瑤都笑說：「他演得太像個專業候選人了，我都相信他之後就會去登記參選了。」他也獲得新的演出機會，而在宣傳《哈勇家》時常常要兼顧拍戲和活動行程，非常忙碌。

而林孟君曾參與《賽德克．巴萊》的演出，高大的身再加上有著潮男的模樣，被劇組封為「部落的阿部寬」，導演陳潔瑤一開始見到他時，覺得太時髦了，並不像哈勇一家人，沒想到他頭髮一剃，再讓增重了幾公斤，居然完全符合她心中弟弟角色的模樣，讓她直呼林孟君的可塑性很強。

電影公司將在下周二（13日）晚上於光點華山電影院進行一場「我們如何演成一家人」的座談會，由《哈勇家》的表演指導陳煜明主持，陳煜明曾以電影《艷光四射歌舞團》入圍金馬獎最佳新人獎，他將與導演陳潔瑤及演員黃瀞怡（小薰）、洪金輝、林孟君、張祖鈞、林亭莉、黃信赫及李瑄一同告訴大家，他們是如何成為開心的《哈勇家》一家人，座談會進行後，他們也將現場邀請全場一起合唱電影主題曲《烤火的房》，與全場觀眾同樂。