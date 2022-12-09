賴清德表態參加這次的民進黨主席補選，被外界視為在為2024總統大選鋪路。前立委郭正亮在節目《鄭亦真辣晚報》中表示，賴清德想要整合民進黨的力量，就要獲得總統蔡英文的信任，而做為兩方的交換條件，蔡英文很有可能讓駐美代表蕭美琴成為賴清德2024的副總統人選。

駐美代表蕭美琴。（圖／本報資料照）

郭正亮說，賴清德在競選過程中，不能跟總統對著幹，不然接下來沒辦法選，因此他必須爭取蔡英文的接受，逐漸改變她不信任的態度。他提到，自己曾經是英系的立委，那時候賴清德突然表態要參加黨內的總統初選，讓英系立委對他充滿不信任，認為他是背刺，而且未來的內閣組成還在蔡英文手上，賴清德想選總統也要先諮詢蔡跟各部會。

郭正亮強調，要成為總統候選人，提政策、提路線，背後都要有人頂著，這樣才會讓外界認同民進黨的政策，賴清德對外關係不太熟悉，之後還要經過美國爸爸的認證，有可能會以黨主席的身分赴美，華府想必也會對他從嚴檢視。假如蔡英文認為民進黨其他選擇都已經到了加護病房，只剩賴清德能選2024，那蔡英文就會介入副手人選，而最有可能出線的就是蕭美琴。

至於未來的外交人事變動，郭正亮預測，蕭美琴有很高的機率會跟吳釗燮對調，第一點是讓她先回來，並開始熟悉國內的狀況，第二點則是成為賴清德未來總統選戰的監軍。