《普羅旺斯謀殺案》揭開人性複雜的謎團。（MyVideo提供）

影音平台MyVideo自與「BBC Studios」合作以來，引進BBC旗下專營英倫劇集的「BBC First」多部人氣作品，12月更上架不少新作，謀殺系列與偵探系列相當吸睛，包括《竊賊、妻子及獨木舟》、《普羅旺斯謀殺案》、《菜鳥獸醫日記》第3季、《私家偵探雙拍檔》第4季等，以及與英國同步的應景人氣影集《呼叫助產士》、《天堂島疑雲》聖誕特輯。

《竊賊、妻子及獨木舟》改編自真實事件，講述獄警約翰達爾文（艾迪馬森飾）偽造自己的死亡，申請人壽保險，以此避免破產的「假尋死真詐騙」驚人故事，並層層揭開荒謬計畫背後的殘酷真相。達爾文因欠下龐大卡債，說服妻子串謀，假裝在獨自去划獨木舟時失蹤死亡，詐領超過50萬英鎊（約1873萬新台幣）保險金，更蒙騙了人的2名兒子，2人計劃成功實行長達5年，直至達爾文在倫敦現身才被揭發。離奇的故事，讓不少網友直呼：「如果不是強調取材自真實事件，根本不相信現實生活中有這麼狗血又荒謬的事情！」

《普羅旺斯謀殺案》以白色的普羅旺斯石頭、褪色的灰色百葉窗和占據部分人行道的咖啡館為背景，隨著溫度的升高，喝著粉紅酒，艾克斯普羅旺斯呈現出幸福的景象，但調查法官安托萬（羅傑亞蘭飾）和他的伴侶、犯罪心理學教授瑪琳（南茜卡洛兒飾）深知，在最美麗的明信片城市背後，隱藏著黑暗秘密與令人不安的惡行。從當地陰謀與職場間的嫉妒，到家庭爭執與謀殺，當艾克斯發生慘事，安托萬就會挺身而出。跟著《普羅旺斯謀殺案》這對詼諧活潑的二人組，在看似溫和的普羅旺斯陽光下，揭開人性複雜的謎團。

另外，12月上架的新作還包括在IMDb開出8.6高分好評的療癒系生活喜劇《菜鳥獸醫日記》第3季、結合喜劇與懸疑劇情的另類犯罪影集《私家偵探雙拍檔》第4季、播出超過10年依舊人氣不墜的醫療喜劇《呼叫助產士2022聖誕特輯》、經典犯罪喜劇《天堂島疑雲2022聖誕特輯》等。

此外，MyVideo也提供「BBC Kids」最完整的兒童內容，包括超人氣卡通《阿奇幼幼園》、《莎拉與乖乖鴨》等都在站上看得到；為了迎接年底歡樂節慶氣氛，MyVideo獨家攜手BBC Kids於本周六、日連續2天，在華山1914廣場舉辦「妙妙犬布麗、賓果」人偶相見歡及趣味闖關活動，現場闖關成功，就可獲得限量「妙妙犬布麗繪畫圖卡」，邀請爸爸媽媽帶小朋友一同到現場同樂，度過快樂周末。