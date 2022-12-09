歐盟對俄油制定的價格上限5日生效，土耳其隨即下令油輪必須有完整投保的文件，若超過限價就會被歐盟制裁，然這一新措施上路後，卻使油輪運輸大堵車，數十艘油輪塞在土耳其外海，專家示警，如果堵塞情況再持續一周，屆時可能將衝擊國際油市。

CNBC報導，由於俄油限價機制新上路，土耳其更新對裝有俄油船隻的保險證明，要求所有油輪都需擁有完整投保證明，且如果保險公司幫超出限價的油輪投保擊遭致才，但也因此出現有油輪在文件上卡關，在博斯普魯斯海峽發生延誤的情況。

油輪多數裝載哈薩克斯坦的石油，這些石油是經由俄羅斯，再於港口裝載上油輪，官員可從提貨單追蹤石油的源頭。

據一名官員透露，在這約20艘堵塞的油輪中，除了1艘以外，其他全都載運哈薩克斯坦的石油。他說，正常情況下，這些貨物不會受價格上限的限制，且在過去幾周和幾個月內，哈薩克斯坦貨物的保險也應該沒有任何變化。

根據油輪數量預估，這些被困於海上的油輪載有超過2000萬桶石油，價值達12億美元。自從本周限價和新一輪制裁生效以來，土耳其採取的保險新規，已經嚴重延誤其沿海與俄黑海港口和地中海之間的運輸。

諮詢公司Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow說，如果延誤持續，煉油廠需要尋求其他國家的替代供應，或是因為沒有足夠的石油降低營運，這會衝擊汽油和拆油的供應。他警告，「如果情況再持續一周，將會看到其對石油市場的影響」。