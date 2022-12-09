投信法人指出，美元通常在升息至高點前就會有高點出現，明年若僅升息二碼，美元不易過高點；美國投資等級債CDX點數從高點滑落，從長期來看，投資等級債已快回到2011年的水準。整體來看，由於市場風險變數仍多，投資人可藉由多元資產配置以降低風險。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，觀察美國10年期與2年期殖利率倒掛超過70個基本點，殖利率曲線倒掛預測到了所有的經濟衰退，在多空因素交替影響下，2023年投資風險意識一定要有，穩健型布局可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨著聯準會持續升息以抑制通膨，預期殖利率將進一步攀升，這也將為投資組合創造更多投資機會與更高收益機會，且美國具備相對健康的消費者與企業資產負債表，有具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中保有相對穩定的獲利、股利與現金流。