奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（9）日宣布，奇景WiseEye全時（Always-On）智慧影像感測整體解決方案（WiseEye），在2022年12月8日由電子工程專輯（EE Times & EDN Asia）主辦的「亞洲金選獎」（EE Awards Asia 2022），榮獲「亞洲產品獎」（Most Promising Product）。

奇景WiseEye整體解決方案，整合專有的超低功耗WE1 Plus AI處理器、全時CMOS影像感測器和基於卷積類神經網路（CNN）的機器學習AI演算法，採用微型機器學習（tinyML）視覺AI，具有體積小、超低功耗、低延遲、隱私保護和最佳成本優勢。

奇景WiseEye整體解決方案，處於業界領先地位，僅需幾毫瓦（mW）即可在電池供電的終端應用部署電腦視覺AI。奇景WiseEye解決方案，目前被廣泛應用在筆記型電腦、智慧抄表（AMR）、視訊會議設備、共享單車停放、醫用膠囊內視鏡、汽車、智慧辦公、內置電池驅動攝影機和監控等領域。

奇景WiseEye整體解決方案，支持Google TensorFlow Lite微控制器框架和Microsoft Azure IoT平台，並支援基於卷積類神經網路（CNN）的機器學習模型和開放原始碼（open-source）AI工具鏈，建構「不需程式碼」（no code）或「僅需少量程式碼」（low code）的開發環境。

此外，奇景WiseEye還提供多種不同的開發模組，AI開發者能輕易地將其運用在不同的領域。透過軟體與硬體的整合支援，奇景WiseEye整體解決方案，可以顯著降低AI或系統開發者，在開發電腦視覺或機器學習AI至終端裝置上所面臨的高設計門檻。

奇景WiseEye智慧影像感測事業部副總經理陳有棟表示，奇景相信WiseEye整體解決方案將顯著加快機器學習AI應用在終端裝置上的部署，我們很高興WiseEye此項創新技術，在「亞洲金選獎」榮獲「亞洲產品獎」的肯定。

奇景將持續與全球AI社群及專家合作，並在此新興市場加速開發tinyML應用。此外，奇景亦致力於擴展WiseEye AI處理器和全時影像感測器的產品線升級計畫，達到更卓越的計算性能、效能和隱私保護，奇景有信心將掌握未來巨大的終端AI商機。