聯電（2303）今日宣布，於經濟部委託中衛發展中心所舉辦的「台灣持續改善活動」競賽（TCIA）總會決賽中，榮獲5金1銀，再創佳績。本次競賽共有118家企業的240組團隊參賽，聯電六組團隊報名，全數晉級總會決賽，並於決賽中獲得5金1銀的佳績，充分展現聯華電子持續推動企業核心業務並與永續發展結合的積極作為，深獲評審及主辦單位一致的肯定。

聯電身為特殊製程技術的領導者，公司策略聚焦於製程的創新開發與卓越的晶圓製造。從今年參賽團隊中，可看出聯電在特殊製程領域持續尋求技術突破，南科12A廠在22奈米特殊製程開發上，打造22奈米元件效能業界第一，運用AI先進工具及創新工程技術進行良率、生產效率及產能全方位的精進，並獲得重大的成果。

包括團隊自行開發準確度超越原廠的AI缺陷影像辨識系統，加上創新量測光譜應用技術，大幅提升生產效率，超前達成客戶的交期。同樣在特殊製程量產上獲得重大突破的新加坡12i廠更利用跳脫框架的思維，改造邏輯製程機台以滿足特殊製程產能的需求，達到活化資產與撙節成本的加乘效果。

聯電除了專注於特殊製程技術的發展外，近年來更致力於數位轉型。從今年獲獎團隊的成果也可看出，數位轉型已從生產單位擴展至支援與服務單位。其中風險管理暨環安處與資訊工程處共同合作，發展全新數位工安管理模式，建置行動化作業查核應用裝置APP，首創業界3C安全數位服務模式，樹立環安衛業界結合流程再造與數位轉型的典範。

光罩工程團隊也持續精進服務效能，運用人工神經網路模型，成功拉升光罩外包廠產能，將光罩交付量提升至1.53倍，邁向不讓晶圓製造產線等待光罩的終極目標。

聯電本次參賽團隊共創改善效益預估達40.2億元，並將這些改善成果導入南科及新加坡新廠擴建計劃，預期可為聯電帶來更強勁的成長動能。