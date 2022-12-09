苗栗地檢署9日持續查辦、起訴3起賄選案，其中一件起訴及一件賄選案件，恰巧都是事關三義鄉西湖村內2名參選鄉代人選，2人同為競爭對手，但一人落選，一人當選，這起官司是否會影響三義鄉代當選資格變化，尚視後續官司結果而定。

苗栗地檢署9日起訴案件，是由資深檢察官張文傑偵辦，起訴案件為苗栗縣三義鄉鄉民代表吳姓候選人的彭姓妻子，涉嫌夥同呂姓、邱姓共嫌犯涉嫌現金賄選案，本案是檢方指揮苗栗縣警刑警大隊、台中市調處、移民署苗栗縣專勤隊等共同偵辦，並於月前發動搜索、約談行動，彭、呂、邱坦承共同以1萬6千元現金，分工向多位選民買票，檢方因而起訴3人，收賄選民則分別為緩起訴處分或職權不起訴處分。

據悉，彭女被檢警查獲涉及賄選後，心有不甘，疑心是村內某人去向檢調單位檢舉賄選，還曾於日前到對方家中興師問罪，雙方大爆口角，險些發生衝突，引來村內民眾圍觀，議論紛紛。

另一次賄選案件，同為苗栗地檢署檢察官張文傑指揮苗栗縣警苗栗分局、苗栗縣調站、移民署苗栗縣專勤隊等單位，共同偵辦徐姓、徐姓、楊姓等3名男子，涉嫌為三義鄉西湖村鄉民代表徐姓候選人以每票1千元賄選，警調移等單位日前持搜索票發動搜索，將徐某等3人連同9名選民帶案說明。檢方訊後，認為徐某3人涉犯賄選案，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院8日裁准三人羈押禁見，選民則都請回。

此外，苗栗地檢署檢察官蔡明峰指揮苗栗縣調站、苗栗縣警大湖分局，共同偵辦卓蘭鎮鎮民代表第2選區謝姓候選人涉嫌以每票1千元為自己賄選案件。專案小組於8日持搜索票發動搜索，並通知收受賄賂的相關選民5人到案說明，扣押賄選款項7千元。檢方訊後，認為謝某犯罪嫌疑重大，但無羈押的必要性，諭令以10萬元交保，選民均限制住居。