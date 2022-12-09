台北一名人妻小芳（化名）遭丈夫控訴長期外遇，丈夫在她手機內發現對話「這是你最爽的一次嗎」、「那需要性奴隸怎麼做」，丈夫還發現她曾自拍自慰影片給別人，在網路上勾引其他人等，甚至拍到她在住家樓下公然摟抱別人，法官卻發現丈夫其實早在5年就已得知外遇，如今提告已過了2年求償時效，判他敗訴。

判決書指出，小芳與丈夫4年前結婚，育有2子女，丈夫控訴她私下把車輛拿去借款170萬，離婚後還偽造文書把長女戶籍遷走，去年6月兒子在小芳的手機遊戲中發現有陌生男子傳訊息，他查看後發現對話「這是你最爽的一次嗎？不是，最好的是第一次」、「你今天甚麼時候硬的？親我的時候還是我做你腿上的時候」、「今天舔弟弟很舒服嗎？下次你自己問棒棒」、「那需要性奴隸怎麼做」。

丈夫還發現小芳在家中廁所拍裸照、舔棒狀物及自慰影片傳給別人，還曾在公司廁所與他人發生關係，他後來偽裝成其他男子，發現小芳會主動照片吸引陌生男子，小芳也曾向前同事承認外遇，他在家打掃時還曾發現小芳在公司廁所拍攝的露上半身挑逗行為私密影片檔案，存放在隨身碟理，丈夫因此控告小芳外遇長達6年，提告求償200萬。

不過法官審理時發現，該名丈夫早在2017年2月間就發現小芳的對話紀錄，而小芳與其他男子在住家樓下摟抱的畫面，也是丈夫在2017年2月時拍攝，代表他早就知道妻子外遇一事，卻直到今年2月初才提出告訴，已經超過民法第197條侵權行為損害賠償請求權的2年消滅時效，法官因此判他敗訴。全案可上訴。