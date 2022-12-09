台中市新社第7公墓9日驚傳命案，林姓男子疑捲入賣帳戶糾紛，6日遭詐騙集團打死，數名嫌犯深夜開車將屍體載往公墓欲埋屍，挖了一小洞後愈想愈害怕，眾人棄屍逃逸。東勢警分局表示，目前已逮捕2名嫌犯，並鎖定其他共犯全力緝凶中，全案依殺人、棄屍等罪嫌偵辦。

據悉，38歲林姓男子疑與詐騙集團進行帳簿買賣，遊戲規則為單純賣帳簿可拿1萬多元，若人也被軟禁，則可獲利10萬元。林男因不想被限制自由，只想賣帳簿，雙方6日相約在北屯區談判。

嫌犯擔心林男報警曝露詐欺集團身份，要求他和簿子一起「賣」，雙方發生口角談判破裂，當晚多人徒手將林男打死，並從北屯一路運屍至新社第7公墓，嫌犯等同夥將屍體搬至草叢，以圓鍬挖了一小洞後，因公墓陰森森，愈挖愈害怕，於是棄屍逃逸，連埋都沒埋，林姓死者上半身沒入草叢裡，下半身則外露。

東勢警分局指出，目前已逮捕2名嫌犯，但供詞避重就輕，專案小組持續擴大緝凶，全案將依殺人、棄屍等罪嫌送辦。

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