選前力挺台北市長候選人陳時中的媒體人周玉蔻8日在節目中呼籲民進黨出面說清楚3+11的決策過程、疫苗採購、掮客是誰等爭議，甚至還直言「少在那裡裝哭、裝死、裝傻、裝悲哀，站起來啦，沒出息的臭男人」。前大使介文汲表示，周玉蔻手上應該掌握了不少東西，民進黨挫咧等。

介文汲今(9日)在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，他小時候看到的周玉蔻是幫國民黨講話、罵民進黨毫不留情。但他外放一回來，周玉蔻又開始罵國民黨，再次外放回來，周玉蔻又開始罵民進黨。周玉蔻真的是跳船專家，已經好幾次了。

介文汲接著指出，周玉蔻算是一個很有策略的人，她永遠是站在當權的、有權有勢的那一派。當那人下台後，如果再對不起她，她可能就會使用這個方法，她現在對陳時中的方法，就是她慣用的方法。

介文汲指出，周玉蔻以前對前總統馬英九多好，捧馬英九捧得不了，最後罵他也罵得最兇。民進黨應該挫咧等，她手上應該掌握了不少東西。尤其是陳時中。當時他指揮中央防疫中心時的問題重重，很多案子為什麼會出來？就是因為有人給了很多資料，所以我們準備看好戲。