和碩明顯受到主力代工機種i14 Plus需求不佳影響，11月營收僅有1,134.74億元，比起10月i14 Plus的上市首月營收明顯下滑13.9％，顯示i14 Plus訂單不佳，而11月營收並比去年同期大減28.29％，即使11月筆電出貨量比10月增加2成左右，似乎也沒太多幫助。

幸而和碩今年在半導體零組件供應比去年順暢許多，帶動出貨也比去年順暢不少，累積前11月營收為1.25兆元，仍繳出年增8.82％的成績單。

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