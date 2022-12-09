在全球高齡化及肺炎疫情擴散下，帶動醫療保健產業長線爆發力商機，就經驗來看，第四季是布局醫療保健最佳時機，據統計，近十年第四季布局MSCI世界醫療保健指數，平均1年報酬達12.6％。

若進一步細分醫療保健股表現，運用醫療Plus預防之醫療保健新趨勢策略，在升息循環結束後，報酬表現更勝傳統的MSCI醫療保健指數，主要原因在於醫療保健新趨勢策略更能網羅醫療多元新商機，掌握醫療產業輪動漲升行情。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，健康產業可分為醫療性和預防性健康服務兩大類，醫療產業偏重治療、預防保健偏重預防。麥肯錫估計，預估全球健康生活商機至2030年，可望超過15兆美元，年化成長率達5～10％，涵蓋治病需求，也包含預防保健及更好的身體體格等範圍，打破過去大家對於醫療商機僅限於治療範疇的刻板印象。在未來十年內，健康促進產業是不可錯過的主題趨勢財。