(自12月9日至11日、12月16日至18日一連二個周末至HAPPY GO新北耶誕城活動攤位,出示「HAPPY GO APP綁定發票手機條碼」畫面,免費拿限量客製化雞蛋糕。圖/HAPPY GO提供) 本周六、日就是新北歡樂耶誕城重頭戲—巨星耶誕演唱會,HAPPY GO也從9日起,連續二個周末於新北市的站前廣場舉行消費者活動,以「減塑有你+1」為主題,邀請民眾將過期不再使用的塑膠卡面會員卡、信用卡、電子票卡等投入回收箱,每回收一張可獲得HAPPY GO 10點獎勵,鼓勵全民行動支持永續環保愛地球。攤位也規畫包括「環保兌最大 5購厲害」等多項好康活動,下載使用HAPPY GO App消費累點或綁定HAPPY GO App為發票載具、或以App愛心捐點等,就有機會抽中gogoro環保電動機車、萬元旅遊金等好禮,且在歲末充滿溫暖感恩的季節,更加碼鼓勵民眾將手中零碎點數捐出助公益團體,在寒冬中用點齊心串聯卡友的暖心,現場出示使用App捐點畫面還有機會獲得神秘好禮。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳計畫出席10日的活動,率先響應將2005年創立時首批印製的HAPPY GO會員卡投入回收箱。梁錦琳總經理表示,公司成立以來已累積發行超過2,000萬張以上的HAPPY GO塑膠卡面的會員卡,氣候變遷讓永續環保行動刻不容緩,所以將今年訂為HAPPY GO永續環保元年並宣布不再主動發行實體卡,同時將永續環保理念落地,邀請卡友減塑減碳落實數位化,透過一年一度的新北耶誕城這樣大型的活動,鼓勵消費者將手中實體卡片投入「愛地球快樂箱」,可立即獲得HAPPY GO 10點的獎勵,期望藉由零售點數市場的力量,帶領千萬卡友共同環保愛地球。活動結束後,也計畫將所有塑膠卡片永續環保創作並於明年巡迴展出。自12月9日至11日及12月16日至18日一連二個周末、共計六天熱鬧展開,不但好吃好玩,還能享有四大優惠活動,第一:鼓勵卡友下載HAPPY GO APP及綁定雲端發票取代塑膠實體卡,就有機會抽中iPhone 14 Pro,消費累、兌點再搭配「環保兌最大5購厲害」活動,還有機會抽中gogoro環保電動機車;第二:現場出示「HAPPY GO APP綁定發票手機條碼」畫面,免費拿限量客製化雞蛋糕,如攜帶塑膠卡並投入「愛地球快樂箱」,每投入一張可獲得10點,每人最多可獲得1,000點;第三:現場參與HAPPY GO環保挑戰賽,挑戰成功即可將HAPPY GO 100點帶回家;第四:凡於活動期間與吉祥物點點或現場與HAPPY GO相關品牌元素裝置拍照至HAPPY GO Facebook粉絲團留言標記#HAPPY GO快樂多一點即可抽全台唯一樂高馬賽克拍照機體驗,此外,將活動合照上傳至HAPPY GO APP則有機會抽中1,000點。多重好禮快呼朋引伴在溫馨聖誕前夕賺點拿好禮。正值年底會員點數即將到期,HAPPY GO也趁勢推出一系列兌點優惠活動,吃喝玩樂各類型商品都可以一站式兌點換購,即日起至12月31日使用App樂券專區進行任一兌點活動就有機會抽到HAPPY GO 20點,而在「兌換大組數」或「紅配綠商品」專區進行兌點再抽100點,累積兌換滿5,000點再抽2,023點。此外,在浪漫聖誕月中,特別與星巴克合作推出「聖誕限定優惠」,活動期間在星巴克專區進行任一兌點即可獲得5點,滿兩次兌點再抽聖誕馬克杯,在午後時刻補充能量與創造幸福感。