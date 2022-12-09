50歲日本男星中居正廣，10月因病休養，沒想到本來告假1個月的他，12月2日再度發聲明，延長休息時間，並取消到年底前的工作，健康狀況令人相當擔憂，今(9日)他特地替節目錄製預告影片，暴瘦模樣讓網友都驚呆了。

中居正廣目前全面停工，將一路休養到年底，他也被爆出罹患盲腸癌，但他始終沒對外公開真實病因，而他本來預定在11日播出的棒球節目擔任主持，也由佐藤隆太、德光和夫、山崎弘也3人代打，不過在今公開的預告中，他驚喜現身錄製影片，整個人瘦到不成人形，宛如皮包骨，健康狀況再次引起熱議。

據日媒報導，這支影片是中居正廣11月初休養前拍攝的，不過雖然他消瘦一大圈，整個人看起來狀態不太好，仍敬業露出微笑，為節目送上祝福，讓網友也紛紛表示希望他能早日康復。

中居正廣過去是偶像天團SMAP的隊長，轉戰電視圈成為主持界天王，今年7月爆出他動了急性盲腸炎手術，後來傳出他罹患盲腸癌，10、11月開始就告假休養，未料身體未完全恢復，因此決定全面停工到年底。