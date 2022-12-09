面對非贏不可的壓力下，戴資穎即便對上好友伊瑟儂也不得不全力以赴，小戴最終花了50分鐘，21比10、12比21、21比7拿下勝利，同時也以2勝1敗的小組賽成績，順利取得年終賽女單4強門票。

戴資穎與伊瑟儂可說是最好的朋友，同時也是最熟悉的敵人，雙方過去交手34次，小戴取得19勝14戴的對戰成績。

此役開賽後雙方互有領先，小戴在12比9領先的時候發動猛烈攻勢連拿8分，瞬間將差距擴大至20比9，取得局點，21比10率先搶下首局。

次局換邊，小戴受到場上風勢影響，賽況一面倒，最多7比19落後12分，即便努力追趕，還是以12比21敗下陣來。

比賽來到決勝局，小戴回到首局順手場地，開局就打出7比0攻勢奠定勝利基礎，伊瑟儂眼看無力反擊，後面比賽也只得放棄，7比21慘敗。

戴資穎此次與大陸何冰嬌、泰國伊瑟儂、布沙南同組，雖然首戰就不敵何冰嬌，但接下來順利擊敗布沙南與伊瑟儂，以2勝1敗、分組第二晉級明天4強賽，何冰嬌3戰全勝。

另一組別大陸好手陳雨菲和日本球后山口茜同樣是2勝1敗，但陳雨菲挾著對戰獲勝優勢榮登分組第一。明天四強賽對戰組合將是戴資穎再戰陳雨菲，何冰嬌和山口茜捉對廝殺。