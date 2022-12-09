2022世界盃休兵兩天後，將於台灣時間今晚11時展開8強淘汰賽，國外一名曾精準預言911事件、黛安娜王妃之死的靈媒卡爾（Anthony Carr）再度發聲，稱這對三獅軍團來說是好消息，因為他們即將在準決賽踢走強國阿根廷。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日鏡報》(The Mirror) 報導，距離爭搶4強門票戰役只剩不到2小時，以預言聲名大噪的79歲靈媒卡爾，過去每開金口必命中一系列國際大事，從911事件、黛妃之死，到本篤十六世當選梵帝岡教宗，靠著這般天賦擺脫貧窮。近期現身鏡頭前，篤定說道「英格蘭將一路過關斬將，在冠軍賽中以2比0的分數打敗球王梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷，獲勝冠軍」。

他澄清自己並非足球的忠實粉絲，但當他的朋友賈斯汀(Justin)提到一點世界盃的事情，腦海裡馬上閃過關於1982年「福克蘭戰爭」的情節，稱那一剎那感到非常熟悉，英格蘭和阿根廷會再次交手。還強調，「這是自預測911事件以來，從未有過如此強烈的感覺…」

最後他補充，「我已經準備好面對英國王室的怒火，反正，如果錯了，就告我吧!」