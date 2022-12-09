美元鈔票首度出現兩位女性簽名，寫下歷史新頁的分別為財長葉倫（Janet Yellen ）及財政部司庫瑪勒巴（Lynn Malerba），此新版1元與5元美鈔將於明年正式流通。對此葉倫8日表示「興奮和榮幸」，她也提到美國經濟應可躲過衰退。

葉倫係美國史上首位女性聯準會主席，也是第一位女性財政部長，如今再造新猷，破天荒與另一財政部女官員瑪勒巴在新版美鈔上留下簽名。瑪勒巴為首位出任美國財政部司庫職務的美洲原住民。

葉倫8日現身德州沃思堡（Fort Worth）的財政部鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）主持新鈔印製儀式時指出，新版美鈔問世，讓人憶起在財政部與經濟部門服務女性的貢獻。

葉倫提到，美國南北戰爭期間，財政部是率先雇用女性的聯邦政府部門。時至今日財政部員工中，女性占了62％，高於2020年調查時所估的44％。

記者問及美鈔上出現個人簽名的感想，葉倫表示「興奮、榮幸、激動」。葉倫還開玩笑說，想到在她之前的男性財長字跡潦草，「我承認，我花了點時間專心練習簽名。」

在德州鑄印局親眼見證印有她簽名的新版美鈔問世之際，葉倫的發言還是不忘把焦點放在拜登政府的政策成就。

提到美國經濟，葉倫說疫情紓困及立法提升半導體產能，讓美國得以幫國內民眾創造經濟機會，包括經常被忽略的社區。

葉倫認為，美國並無薪資物價螺旋式上漲（wage price spiral）的問題，供應鏈瓶頸也明顯紓解，從通膨降溫來看，美國經濟應能避開衰退。

首度印有女性財長及原住民女性簽名的美鈔，面額為1美元和5美元，本月送往聯準會後，明年正式流通市面。德州沃思堡鑄印局為美國兩大印鑄局之一，每月負責印製半數以上的美鈔。另一半新版美鈔將交由華府鑄印局負責，於明年1月或2月開始印製。