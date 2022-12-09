雖然筆電需求差，不過廣達11月營收為1,120.97億元，不僅月增2.38％，比去年同期筆電出貨高原期營收只下滑1％，而11月筆電出貨量則為430萬台，月增50萬台、或2.38％，顯示廣達進入下半年以來，營收不受筆電需求衰退太多影響，主要是是受惠於伺服器、車用電子兩大高單價、高毛利率產品的出貨順暢、需求仍在高檔的助益。

也因為伺服器、車用電子出貨順暢挹注，即使筆電需求差，廣達前11月營收仍成長至1.17兆元，年增17％。