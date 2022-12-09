11月10日台南市學甲區發生88槍重大槍擊案至今未能破案，國民黨台南市議員謝龍介指出，這件案子水深到不可測，是台灣治安史上破紀錄的單一事件！

11月10日台南市學甲區發生88槍重大槍擊案至今未能破案，台南地檢署指揮警方專案小組比對各項資料，鎖定36歲男子孔祥志為涉案槍手，但因對方作案後已逃逸無蹤，經核發拘票拘提到案未獲，6日發布通緝。

台南市警局以「內部管理不當、外勤歷練不足」為由，火速將學甲分局長蔡宗昌拔官，調職南市警局保安大隊長，新任學甲分局長則由原保安大隊長劉全福接任，人事令7日生效。。台南市長黃偉哲強調，在不影響案件偵查下，專案小組必須盡快給外界一個交代。

立委陳亭妃與陳歐珀7日舉辦記者會，陳亭妃說，台南市議會民進黨團6日發出甲級強制動員令，將在7日針對正副議長假投票做表決，她質疑黑金恐介入台南議長、副議長選舉，民進黨中央應該盡速調查，而不是現在表決，硬幹過關，民進黨不應該用黨紀挺黑金。

台南市議會國民黨團8日舉行記者會，黨團發言人蔡育輝說，國民黨團為了88槍的槍擊案，多次要求民進黨給出真相，PTT網友也炸鍋，但至今真相未明。

國民黨台南市議員謝龍介在《新聞大白話》指出，這件案子水深到不可測，是台灣治安史上破紀錄的單一事件，乾淨的能源政策變成不乾淨了。