副總統賴清德8日在臉書撰文，稱自己會投入民進黨這次主席選戰當中，多名媒體人和政治人物猜測這是他2024總統大選規劃中的一環。前立委郭正亮在節目《鄭亦真辣晚報》指出，賴清德應該以2019年遭到網軍攻擊，最後以慘敗收場為教訓，當上主席後一定要先掌握民調中心跟輿情部。他也呼籲賴以過來人的經驗，不要用網軍攻擊對手，否則很有可能被迴力鏢打到。

郭正亮回憶，賴清德在2019年跟蔡英文角逐民進黨總統參選人的位置，最後蔡以2%領先勝出，而賴清德在初選期間遭到對方網軍密集攻擊，甚至一度喊出，「總統可不可以不要再用網軍攻擊我。」他也提到，當時的黨內初選對於賴清德也是個可怕的經驗，「民進黨採電話民調加手機民調，要兩邊提供手機號碼的數據庫，結果小英陣營有，而賴清德陣營沒有」，這也可能是導致賴最後失利的原因。

郭正亮呼籲，賴清德這次如果能選上民進黨主席，接下來重中之重就是民調中心誰在控制，這點之後與選總統非常有關，因為到2024年可以決定哪家公司能參加民進黨內部民調，且裁斷由誰負責民調中心。

對於網軍氾濫的情況，郭正亮也對賴清德提出建議，「當選後能不能停止民進黨的網軍操作，你自己就是受害者，如果之後這樣做，未來選舉上的對手就會質疑你的輿情部。」他強調，使用網軍就像吃嗎啡吃上癮，一直用網軍、用錢搞選舉，到了一個極限點，民眾對你的觀感就會轉向負面。