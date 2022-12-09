深受民眾熱烈迴響的合庫講堂，本年度最終場論壇於12月9日在合庫總行文康中心舉辦。今年主題特別著重於退休生活風險管理與新世代退休族五大資產配置策略，因此邀請各領域專家以不同的角度探討。合庫金控暨銀行董事長雷仲達建議，應儘早做好財富傳承與退休規劃，選擇適合個人的銀色金融商品與服務。

合庫講堂今年於全國北、中、南三區舉辦四場「合庫講堂-樂活安養‧退休理財論壇」活動，由知名主播劉祝華主持，分別邀請金融消費評議中心董事長林志潔、財經作家賴憲政、資深理財專家盧燕俐，分別暢談「安養信託」、「精緻化服務」、「退休保障」與「聰明消費」等主題，由於高齡化已是臺灣社會關切的重要議題，為使高齡者享受安養生活，與會專家均認為事先的規劃與準備必需充足完善。

合庫銀行已連續五年獲金管會評定為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行，並奪第一期信託業推動信託2.0計畫評鑑「最佳信託獎」、「安養信託獎」、「員工福利信託獎」以及「信託業務創新獎」，是唯一榮獲四大獎項之金融機構。今年更首創「家庭福利信託x長照金融管家」創新服務，藉由「家庭福利信託」達到家庭成員間的照顧支持，再搭配「長照金融管家」的長照費用金流服務，協助銀髮族管理信託財產，並以信託財產進行自動付款流程，解決年長者與長照機構金流問題，打造信託與生活緊密結合的樂活生態圈。

為了提供更多元的理財商品及滿足不同風險屬性客戶的投資需求，合庫銀行推出多檔優質美股，並透過銀行信託架構，將客戶的存款帳戶與投資帳戶二合為一，讓下單境外股票、ETF跟平時投資基金一樣輕鬆簡單。此外，合庫銀行更組建專業的「客戶關係管理團隊」，採用「1+N」的服務模式，針對退休理財、資產移轉、企業接班等課題，提供客戶個人化、精緻化的服務，協助客戶守護資產累積成果。

在退休規劃部分，除了政府的退休保障有勞保、勞退跟健保方面的醫療支出，其餘的缺口可用商業保險補足，例如運用合庫人壽的投資型保單定期定額累積退休金、透過保障型保單加強風險管理，避免老年面臨財務與健康風險。此外，保戶可依照本身的退休規劃選擇投資型保單壽險或年金平台。壽險平台提供身故保障，能夠讓家人生活無虞，不因投資失利而影響受益人權益。而年金平台在年金累積期滿後，保戶可選擇保單帳戶價值一次領回，或分期給付終身領取，活愈久領愈多。

除了多元的資產配置外，合庫也推出無限金鑽卡、卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡，除提供國內、外一般消費1％至2.5％不等的現金回饋外，無限金鑽卡全新戶申辦消費滿額獲贈王品集團3,000元即享券、代繳國內壽險保費滿額享0.5％現金回饋（每月上限1萬元），卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡則享行動支付、綠能通路、遊戲影音3大通路加碼10％的回饋，詳細回饋資格及活動辦法請參閱合庫銀行網站公告。